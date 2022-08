یوناما در تویتی گفته است که در پی حملات انفجاری در روزهای جمعه و شنبه در غرب کابل، بیش از ۱۲۰ تن کشته و زخمی شدند.

یوناما، تاکید کرده است که برای جلوگیری از هرگونه حمله بر مراسم عاشورا، امنیت اقلیت‌ها باید تامین شود.

Following the Islamic State-claimed blasts in Kabul in recent days that killed and injured more than 120 people, the UN family in Afghanistan urges greater security for minorities so that Ashura can be marked without further attacks.

— UNAMA News (@UNAMAnews) August 7, 2022