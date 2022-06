صلیب سرخ: بدون بسیج کامل جامعه جهانی، مهار بحران اقتصادی در افغانستان ناممکن است

ایلوی فیلیون، در تویترش نوشته که عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در افغانستان، میلیون‌ها افغان را به فقر می‌کشاند.

او افزوده است که باشنده‌گان شهر کابل، هنوز هم برای تهیه مواد غذایی، لوازم خانه‌های شان را به فروش می‌رسانند.

In #Kabul, I still see more people selling their household items in order to earn money and put food on the table

The deepening economic crisis drives millions of Afghans into poverty

We can’t contain such a crisis without the full mobilization of the international community pic.twitter.com/lBCNC07gxo

— Eloi Fillion (@EFillionICRC) June 6, 2022