تاکید گزارشگر سازمان ملل بر توقف حمله بر غیر نظامیان در افغانستان

ریچارد بنت، در تویترش نوشته است که او از مسجد گذر سه‌ دوکان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ که یک ماه قبل هدف حمله انفجاری قرار گرفت، دیدن کرده است.

او، تاکید کرده که عاملان این‌گونه رویدادها، باید به عدالت کشانیده شوند.

Visited #SehDokan 🕌 in #MazarISharif, heart-breaking site of violence against civilian worshippers- mostly #Hazara 💔 Extended my deepest condolences to victims families. Attacks against civilian populations must cease, those responsible brought to #justice pic.twitter.com/3Y4yKhvdtz

— UN Special Rapporteur Richard Bennett (@SR_Afghanistan) May 22, 2022