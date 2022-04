توماس ویست، امروز (دوشنبه، 15حمل) در تویتر خود نوشته است که با حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، در مورد بازگشایی مکاتب دخترانه دوره لیسه و متوسطه صحبت داشته است.

ویست نوشته است: «ما درباره‌ی تمایل مردم افغانستان برای بازگشت هرچه سریع‌تر دختران به مکتب متوسطه و نیاز به یک پروسه مشورتی ملی برای تعیین آینده کشور تبادل نظر کردیم.»

A pleasure to speak yesterday with @KarzaiH We exchanged views re: the Afghan people’s desire to see girls return to secondary school soonest, and the need for a nat’l consultative process to determine country’s future.

