متقی با نماینده ویژه امریکا برای افغانستان، دیدار کرد

در خبرنامه وزارت امورخارجه که امروز(جمعه،20 حوت) به نشر رسید، آمده است که این دیدار در حاشیه نشست انتالیا صورت گرفته و سه طرف در مورد به رسمیت شناختن امارت اسلامی و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده افغانستان، بحث و گفت‌وگو کرده اند.

این در حالی است که توماس ویست، نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان نیز در صفحه تویتر خود نوشته که برای اشتراک در نشست دپلماسی انتالیا، به ترکیه رفته است.

I depart today for the Antalya Diplomacy Forum March 11-13. Thank you to Turkey for hosting, and I look forward to discussions with important partners regarding international engagement with Afghanistan.

— U.S. Special Representative Thomas West (@US4AfghanPeace) March 10, 2022