کشته و زخمی شدن ۳۲ مخالف مسلح دولت در فاریاب

Taliban militants are seen in an undisclosed location in Afghanistan| photo credit :REUTERS

قول اردوی ۲۰۹ شاهین با نشر خبرنامه ی از چندین حملات سنگین بر مواضع مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های خواجه سبزپوش، گرزیوان و قیصار ولایت فاریاب خبرداده است. در خبرنامه این قول اردو آمده است که در این عملیات ها ۱۹ مخالف مسلح دولت کشته و ۱۳ تن دیگر آنان زخم برداشته اند. به نقل از خبرنامه، این عملیات ها از سوی نیروهای کماندو و قوت های هوایی کشور انجام شد که هیچگونه آُسیبی به نیروهای امنیتی افغان وارد نشده است. در خبرنامه هم چنان آمده است که مخالفان مسلح دولت حین فرار از ساحه جنگ در ولسوالی خواجه سبز پوش، با پرتاب هاوان بالای خانه های مسکونی، ۱۴ فرد ملکی بشمول زنان و کودکان را مجروح ساخته است. اما گروه طالبان با نشر خبرنامه ی این ادعای نیروهای امنیتی را رد نموده و افزوده اند که در نتیجه حمله نیروهای امنیتی یک فرد ملکی جان باخته و ۸ تن دیگر زخم برداشته اند. این در حالی است که چندی قبل نیز از اثر اصابت مرمی هاوان بر منازل مسکونی در ولایت فاریاب بیش از ده فرد ملکی کشته و زخمی شدند. به اشتراک بگذارید