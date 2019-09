کرزی: انتخابات کشور را به یک بحران عمیق می کشاند

Afghan President Karzai press conference ...epa03304477 Afghan President Hamid Karzai speaks during a press conference in Kabul, Afghanistan, 12 July 2012. Karzai on 12 July, challenged the leader of the Taliban insurgents, Mullah Omar, to take part in elections. The whereabouts of Taliban leader Mullah Omar have been unclear since 2001 when US-led forces overthrew his regime in Kabul. EPA/S SABAWOON

حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، پیامد های ناگواری خواهند داشت. حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین کشور در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شرایط کنونی افغانستان را به یک خشونت عمیق فروخواهد برد. این در حالی است که روز دوشنبه هفته جاری نیز شماری از سیاسیون کشور از جمله حامد کرزی، یونس قانونی، اسماعیل خان و عطا محمد نور با نشر اعلامیه ی خواهان آغاز مذاکرات با طالبان شده و تصریح نمودند که برگزاری انتخابات می تواند، منشا بحران سیاسی شدید در کشور شود. این سیاستمداران تاکید ورزیدند که صلح مسأله اصلی است و باید در صدر آجندای ملی قرار داده شود. این درحالی است که حکومت افغانستان دو هفته پیش اعلام کرد که تلاش های صلح با طالبان را تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متوقف ساخته است. به اشتراک بگذارید