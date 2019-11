کرزی: آزادی بیان در کشور با تهدید مواجه است

Afghan President Karzai press conference ...epa03304477 Afghan President Hamid Karzai speaks during a press conference in Kabul, Afghanistan, 12 July 2012. Karzai on 12 July, challenged the leader of the Taliban insurgents, Mullah Omar, to take part in elections. The whereabouts of Taliban leader Mullah Omar have been unclear since 2001 when US-led forces overthrew his regime in Kabul. EPA/S SABAWOON

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین با بیان اینکه وضعیت کشور به شدت به طرف خرابی روان است؛ از رئیس جمهور غنی خواست تا با دقت وضعیت را مورد ارزیابی قرار دهد.

کرزی امروز دوشنبه، در یک نشست خبری با ابراز نگرانی از وضعیت آزادی بیان در کشور گفت که از حدود چهار سال به اینسو، این حق مردم افغانستان زیرپا می‌شود.

به گفته وی، در این مدت افرادیکه از پروسه صلح حمایت نموده و برای آن کار کردند، مورد تهدید قرار گرفته‌اند و این تهدیدها در یک سال گذشته افزایش یافته است.

از سوی هم رئیس جمهور پیشین کشور، از نیروهای امنیتی خواست که نگذارند، از نام شان برای اهداف شخصی و ضد صلح استفاده شود.

در همین حال کرزی می‌گوید که به درخواست رئیس جمهور غنی، نام خود را از ترکیب هیئت اشتراک کننده در نشست بیجینگ، بیرون ساخته است.

حامد کرزی در حازی از وضعیت آزادی بیان ابراز نگرانی می‌کند که هفته گذشته، وحید مژده، آگاه امور سیاسی در یک حمله مسلحانه در شهر کابل به قتل رسید؛ اما تا کنون در پیوند به این قضیه کسی بازداشت نشده است.