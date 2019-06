محب: مبارزه با تروریزم باید در اولویت قرار گیرد

حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور در سخنرانی خود در نشست امنیتی شهر یوفا روسیه گفته است روزانه حد اقل ۵۰ تن در مبارزه با تروریزم در افغانستان جان های خود را از دست می دهند و مبارزه با تروریزم باید در اولویت کشور های منطقه قرار گیرد.

دفتر مطبوعاتی شورای امنیت ملی در صفحه تویتر خود نوشته است، آقای محب در این نشست گفته است که افغانستان به عنوان یک کشور در خط مقدم مبارزه با تروریزم قرار دارد و تهدیدات بلند امنیتی در سطح منطقه وجود دارد و برای مبارزه با آن باید اقدام جمعی صورت گیرد.

Ufa, NSA @hmohib: There is high concentration of hybrid threats in our region, & it requires collective action to fight; In this context, there're several issues to be addressed in order to ensure national security of our countries & improve regional socio-economic development. pic.twitter.com/Vf7EZtK6dj

