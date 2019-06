محب از کشور های همسایه خواست تا طالبان را به میز مذاکره بکشانند

حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور در نشست امنیتی شهر اوفای روسیه گفته است از کشور های همسایه خواسته است که گروه طالبان را حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان کند.

مشاور شورای امنیت ملی گفته است حکومت افغانستان تلاش های زیادی را از جمله برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و تطبیق اعلامیه آن برای کشانیدن طالبان به میز مذاکره انجام داده است؛ اما از سوی طالبان تا کنون هیچ گونه اقدامی برای مذاکره با حکومت افغانستان صورت نگرفته است.

آقای محب هم چنان افزوده است که محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور برای مذاکره با گروه طالبان یک هیات را در اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی به امارات متحده عربی فرستاد و هم چنان نقشه راه صلح را به آنان پیشکش نمود.

The Afghan state will soon have a renewed mandate by its people through nation-wide presidential elections. No matter who gets elected to lead the country, the Afghan Govt will be your most reliable partner. Partnering with our people & Govt will help all achieve a stable region. pic.twitter.com/2xw8R0Q6iY

— ONSC Press (@NSCAfghan) June 19, 2019