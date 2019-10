سفارت امریکا در کابل به شفافیت در روند انتخابات تاکید نمود

سفارت امریکا در کابل با تاکید بر شفافیت در انتخابات اعلام نموده است که جایی برای تقلب در انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد.

سفارت امریکا در کابل امروز (سه شنبه، ۱۶ میزان) در صفحه تویتر خود نوشته است که کارمندان این سفارت از روند کاری کمیسون مستقل انتخابات دیدار نموده و از کارکرد آنان قدردانی کرده است.

در این تویت سفارت امریکا هم چنان آمده است که کارمندان این سفارت از روند کاری مرکز اطلاعات کمیسون مستقل انتخابات نیز دیدار نموده اند.

Appreciate the chance to visit the NTC & see firsthand the hard work of @AfghanistanIEC. There's no place for fraud in #AfghanElections. #Afghan voters deserve to have only lawful votes counted with impartiality & transparency. @USEmbassyKabul DCM Karen Decker pic.twitter.com/QSPsCVdRBW

— U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) October 7, 2019