زلمی خلیلزاد روز گذشته به کندهار سفر نموده است

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان روز گذشته به کندهار سفر نموده و با بزرگان و فعالان جامعه مدنی در آن ولایت دیدار و گفتگو کرده است.

آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است :” من روز گذشته شهر کندهار رفتم شهری که از دوران جوانی به آن آشنایی دارم.”

(۱/۲) Today I visited #Kandahar, a city I've known since my youth. Getting outside of #Kabul is important to me. I met with civil society leaders who have long called for peace, and recognize that now is the time to finally attain it. pic.twitter.com/IbuBLG4Ff2

