زلمی خلیلزاد در ادامه ششمین دور سفر خود به کابل آمده است

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، برای گفت‌وگو دربارۀ چگونگی پیشبرد روند صلح با طالبان، شب گذشته به کابل آمده است.

آقای خلیل‌زاد، در صفحه تویترش نگاشته است که صبح امروز (یکشنبه) با مقام‌های حکومت افغانستان از جمله عمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح و سلام رحیمی رییس دفتر ریاست جمهوری دیدار کرده‌است.

Glad to be back in #Kabul. I started my morning by meeting with #Afghan government representatives with responsibility for the #AfghanPeaceProcess, including the President's Chief of Staff Rahimi & SE Daudzai. We discussed the urgency of making progress on intra-Afghan dialogue. pic.twitter.com/tJXzNqbci4

— U.S. Special Representative Zalmay Khalilzad (@US4AfghanPeace) April 1, 2019