رییس جمهور غنی، عازم قزاقستان شد

محمد اشرف غنی رییس‌جمهوری کشور، صبح امروز (پنجشنبه) برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای عازم شهر بیشکک قرغیزستان شد.

ارگ ریاست‌جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته است که رییس جمهور غنی ضمن سخنرانی در این نشست، با سران شماری از کشورهای شرکت‌کننده در این نشست نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

President @ashrafghani left Kabul this morning to attend the 19th summit of Shanghai Cooperation Organization in Bishkek, Kyrgyzstan. Besides speaking at the summit, President Ghani will also meet with heads of various states on the sidelines of conference. #SCOSummit

