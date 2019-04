دیدار رییس جمهور غنی با زلمی خلیلزاد و شماری از رهبران سیاسی در ارگ

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور ظهر امروز(چهارشنبه) با زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان و شماری از رهبران سیاسی در ارگ دیدار نمودند.

محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور در صفحه تویتر خود نوشته است که در این دیدار با زلمی خلیلزاد و رهبران سیاسی در مورد تلاش های صلح، گام های بعدی روند مذاکرات با طالبان و ختم جنگ و خونریزی در افغانستان بحث و گفتگو صورت گرفت.

Today, I had a candid discussion with a group of prominent Afghan leaders along with @US4AfghanPeace, @USAmbKabul, and @Commander_RS. Our discussions were focused on the peace efforts, including the next steps in the process, in order to end the bloodshed in Afghanistan. pic.twitter.com/1zr3UnyfBb

— Ashraf Ghani (@ashrafghani) April 3, 2019