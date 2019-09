دونالد ترامپ بار دیگر به سرکوب طالبان تاکید ورزید

President Donald Trump speaks and lays out a national security strategy that envisions nations in perpetual competition, reverses Obama-era warnings on climate change, and de-emphasizes multinational agreements, in Washington, Monday, Dec. 18, 2017. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا یک بار دیگر به سرکوب گروه طالبان تاکید نموده و افزود که حملات بر ضد این گروه شدت یافته و هم چنان ادامه خواهند داشت. ترامپ که روز گذشته (چهارشنبه، ۲۰ سنبله) در مراسم یادبود از هجدمین سالروز حملات یازدهم سپتامبر در پنتاگون صحبت می کرد تاکید کرد که ظرف چهار روز گذشته، حملات نیروهای خارجی بر ضد گروه طالبان بی سابقه بوده است. رئیس جمهور امریکا هم چنان به لغو مذاکرات صلح بدلیل حملات گروه طالبان اشاره نموده و خاطر نشان ساخت که طالبان تصور کردند با انجام حمله قوت خود را نشان می دهند؛ اما این حملات ضعف آنان بود. او هم چنان هشدار داد که اگر طالبان بار دیگر قصد حمله بر امریکا را داشته باشند، با قوت بی پیشینه ی مورد حمله قرار خواهند گرفت. این در حالی است که دونالد ترامپ روز یکشنبه هفته جاری بدلیل حمله انتحاری گروه طالبان در کابل که در پی آن ۱۲ تن بشمول یک سرباز امریکایی جان باخت، مذاکرات صلح با گروه طالبان را متوقف ساخت. به اشتراک بگذارید