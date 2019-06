خلیلزاد: ما به دنبال یک توافق جامع هستیم

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان گفته است، تا زمانی که در مذاکرات صلح روی همه موارد توافق صورت نگیرد، نمی توانیم بگوییم که توافقی در مذاکرات صلح بدست آمده است.

آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است :”قسمیکه ما برای دور بعدی مذاکرات با طالبان آماده میشویم، قابل یاد آوری است که ما به دنبال یک توافق جامع هستیم؛ نه یک توافقنامه خروج.”

آقای خلیلزاد نوشته است که یک توافق جامع صلح شامل چهار بخش یعنی تضمین مبارزه با تروریزم، خروج نیروهای خارجی از افغانستان، مذاکرات بین افغانی که منجر به حل و فصل سیاسی می شود و یک آتش بس جامع و دائمی می باشد و این چارچوب مذاکراتی است که طالبان آن را قبول می کنند.

(۲/۳) A comprehensive peace agreement is made up of four inter-connected parts: counter-terrorism assurances, troop withdrawal, intra-Afghan negotiations that lead to a political settlement; and a comprehensive & permanent ceasefire. This is a framework which the Taliban accept.

