خلیلزاد: زنان باید در مذاکرات صلح سهم داشته باشند

زلمی خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، بعد از ظهر روز گذشته با نمایندگان ولایتی شبکه زنان افغان در مورد اشتراک زنان در روند صلح افغانستان بحث و تبادل نظر کرده است.

آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است :” در صحبت با نمایندگان شبکه زنان افغان در مورد موضوعات مختلف از جمله اشتراک هیاتی از زنان در مذاکرات صلح با طالبان بحث صورت گرفت.”

آقای خلیلزاد هم چنان تاکید نموده است که زنان باید در روند مذاکرات صلح سهم داشته باشند و در مورد آینده شان تصمیم بگیرند.

Met with Kabul and provincial representatives of the Afghan Women's Network @AWNKabul to discuss many issues. While #Afghans alone will decide the composition of their delegation for talks, #women must be at the table during all negotiations about #peace & #Afghanistan's future. pic.twitter.com/3N0AoFvyEA

