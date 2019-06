خلیلزاد با مقامات آلمانی در برلین دیدار کرد

زلمی خلیلزاد نماینده خاص وزارت امور خارجه امریکا برای صلح افغانستان در ادامه سفر هایش در چارچوب هفتمین سفر خود بخاطر گفتگوهای صلح روز گذشته با شماری از مقامات آلمانی در برلین دیدار نموده است.

آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است که وی در این سفرش با مشاور سیاست خارجی و امنیت آن کشور و مارکوس پوتزیل نمایند خاص آلمان در امور افغانستان دیدار نموده و در مورد روند مذاکرات صلح با گروه طالبان بحث و گفتگو کردند.

Productive 2 days in #Berlin. Met yesterday w/ Chancelor's Foreign Policy & Security Advisor Hecker, @GermanyDiplo Sec Michaelis & working din w/ spec envoy @PotzelMarkus. Reflected on what's been achieved in #Afghanistan since Bonn 2001 & what we can do to get to a durable peace

