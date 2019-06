حمدالله محب با نماینده ویژه چین برای افغانستان، دیدار نمود

حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور روز گذشته (چهارشنبه، ۵ سرطان) با دینگ شیجین نماینده ویژه چین برای افغانستان در دفتر کاری اش، ملاقات نمود.

نماینده ویژه چین برای افغانستان از تلاش های اخیر این کشور برای مذاکرات صلح یاد آوری نموده و افزود، چین از مذاکراتی که به رهبری افغان ها صورت بگیرد، حمایت خواهند کرد.

او هم چنان تاکید نمود که بدون شمولیت دولت افغانستان هر گونه توافقی که بدست آید قابل تطبیق نمی باشد و چین آماده است تا برای یک مذاکرات بین الافغانی تسهیلات فراهم سازد.

NSA @hmohib met with China's Special Envoy for Afghanistan Deng Xijun in Kabul today. Amb. Xijun briefed NSA Mohib on China's recent efforts for peace talks. He reaffirmed China's support for Afghan-led & owned process, & offered China's proposal as guarantor to any agreement.1/3 pic.twitter.com/wG4zB8Iiib

