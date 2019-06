حمدالله محب، عازم شهر اوفای روسیه شد

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشور صبح امروز (دوشنبه) طی یک سفر رسمی به دعوت رسمی نیکولای پاتروشف، منشی شورای امنیت روسیه، عازم شهر اوفای این کشور شد.

دفتر شورای امنیت ملی با نشر اعلامیه ی گفته است که حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور برای شرکت در دهمین نشست سالانه نمایندگان ارشد امنیتی به روسیه رفته است.

Afghan NSA @hmohib will be attending the 10th annual meeting of high security representatives in Ufa, Russia. He makes the trip on the official invitation of Russian Security Council Secretary Nikolai Patrushev. This meeting of high security officials will be held on June 18-20.

— ONSC Press (@NSCAfghan) June 17, 2019