ترامپ مذاکرات صلح با طالبان را متوقف ساخت

دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا روند مذاکرات صلح با گروه طالبان را متوقف ساخت.

رئیس جمهوری امریکا صبح امروز در تویتر خود نوشت که رئیس جمهور محمد اشرف غنی و نمایندگان گروه طالبان در حال آمدن به ایالات متحده هستند تا با او در کمپ دیوید دیدار و گفتگو نمایند؛ اما وی ملاقات را لغو و گفتگو های صلح را بدلیل خشونت طالبان متوقف ساخته است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا نوشته است:«حمله طالبان به کابل که در آن یکی از بهترین سربازان ما و ۱۱ غیر نظامی کشته شدند، منجر به این شد تا ملاقات را لغو و مذاکرات را متوقف سازم.»

ترامپ هم چنان افزوده است که اگر طالبان نمی توانند در جریان مذاکرات صلح آتش بس نمایند، پس آنان توان مذاکرات را ندارند و چند دهه دیگر آنان خواهند جنگید؟

Unbeknownst to almost everyone, the major Taliban leaders and, separately, the President of Afghanistan, were going to secretly meet with me at Camp David on Sunday. They were coming to the United States tonight. Unfortunately, in order to build false leverage, they admitted to..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019