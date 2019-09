تاکید سازمان ملل بر انتخابات شفاف و همه شمول ردر کشور

General Assembly Seventieth session Informal Dialogues with Candidates for the Position of Secretary-General: Mr. Antonio Guterres Panel L to R: Mr. Antonio Guterres, former United Nations High Commissioner for Refugees Mr. Mogens Lykketoft, President of the seventieth session of the General Assembly. Ms. Catherine Pollard, Under Secretary-General for General Assembly and Conference Management

سرمنشی سازمان ملل متحد می‌گوید که هر اقدام خشونت آمیز علیه روند انتخابات افغانستان به شمول حمله بر مراکز رای‌دهی، کارمندان انتخاباتی و رای‌دهندگان، قابل قبول نیست. انتونیو گوترش با نشر یک اعلامیه، از تمام مراجع و نهاد های ذیدخل در انتخابات نیز خواست، تا مسؤلیت خود را در برگزاری یک انتخابات مسالمت آمیز، معتبر، شفاف و همه شمول، ادا کنند. وی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را یک گام مهم در راستای تقویت نظام سیاسی دموکراتیک و همه شمول برای افغانستان خوانده تاکید کرده است که هیچ جایی برای خشونت و تقلب در این پروسه وجود ندارد. این درحالیست که پیش از این مایک پومپئو وزیر امور خارجه امریکا نیز در یک تماس تیلفونی با رئیس جمهور غنی گفت که انتخابات ریاست جمهوری باید بدون عیب و نقص برگزار گردد تا از مشروعیت نتیجه آن اطمینان حاصل شود.