تاکید بریتانیا بر ادامه تمویل نیروهای امنیتی افغان

محمد‌اشرف غنی رئیس‌جمهوری کشور عصر روز گذشته (دوشنبه) با ترزامی صدر اعظم بریتانیا و پینی موردانت وزیر دفاع آن کشور دیدار نموده و در مورد تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پروسۀ صلح و انتخابات ریاست‌جمهوری بحث کردند.

ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه ی گفته است که رئیس‌جمهور غنی با ابراز سپاس از مساعدت های بریتانیا، نقش حکومت آن کشور را در ایجاد اجماع منطقوی در رابطه به پروسه صلح افغانستان مهم و ارزنده خوانده و تاکید نمود که انتخابات ریاست جمهوری، در زمان معین آن به‌گونۀ شفاف برگزار می‌گردد.

President @ashrafghani met with UK Prime Minister @theresa_may at @10DowningStreet earlier today. They discussed the upcoming presidential elections, the Afghan peace process and continued support for ANDSF. 🇦🇫 🇬🇧 For full statement: https://t.co/BaJTpVD6eD pic.twitter.com/oZxJNnpcz7

به نقل از اعلامیه، ترزامی صدر اعظم بریتانیا با اعلام حمایت از پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها افزود که حکومت بریتانیا از برگزاری انتخابات شفاف و سراسری در افغانستان حمایت می کند و همچنان به همکاری و تعهداتش برای نیروهای امنیتی و دفاعی ادامه خواهد داد.

خبرنامه هم چنان افزوده است که پینی موردانت وزیر دفاع بریتانیا نیز از اصلاحات در نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان قدردانی نموده و گفت که کشورش به همکاری‌ها در بخش‌های مبارزه با تروریزم بین‌المللی، تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه خواهد داد.

President @ashrafghani met with UK's Defense Secretary @PennyMordaunt at his residence, and discussed the UK's defense contribution in Afghanistan, and support to ANDSF in the past 18 years, especially in training the special forces and equipping Afghan forces. pic.twitter.com/8eo7Rycpp8

— ارگ (@ARG_AFG) June 17, 2019