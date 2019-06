In this picture take on Friday, May 27, 2016, members of a breakaway faction of the Taliban fighters walk during a gathering in Shindand district of Herat province, Afghanistan. A senior leader of a breakaway faction of the Taliban faction says they support peace talks to end Afghanistan’s 40 years of conflict. Mullah Abdul Manan Niazi says they have no faith in either the Kabul government or the current four-country peace talks process. (AP Photos/Allauddin Khan)

مسؤلان امنیتی ولایت هرات، از حمله تهاجمی گروه طالبان بالای ولسوالی گلران این ولایت خبر داده‌اند.

عبدالاحد ولی‌زاده سخنگوی قوندانی امنیه هرات به کلید گفت:” سه‌شنبه شب طالبان مسلح از چندین ولسوالی دیگر جمع شده و به هدف تصرف ولسوالی گلران، بالای پوسته‌های امنیتی این ولسوالی حمله کردند.”

به گفته وی، در نتیجه درگیری که تا ساعت شش صبح امروز چهار شنبه ادامه داشت، بیش از ده طالب مسلح کشته و پانزده تن دیگر آنان زخمی شده‌اند.

ولی‌زاده می‌گوید، در جریان درگیری در ولسوالی گلران، یک تن از نیروهای امنیتی نیز جان باخته است و دو تن دیگر زخم برداشته‌‌اند.

با این حال، منابعی در به رسانه‌ها گفته اند، در پی حمله طالبان مسلح بر ولسوالی گلران ولایت هرات، هشت تن از نیروهای امنیتی افغان کشته و ۱۶ تن دیگر آنان زخمی شده‌اند؛ اما عبدالاحد ولی‌زاده آنرا رد می‌کند.

گروه طالبان ادعا کرده است،که در پی حملات این گروه بر ولسوالی گلران، دوازده تن از نیروهای امنیتی به شمول قومندان امنیه این ولسوالی کشته، هشت تن زخمی و چهار تن دیگر آنان اسیر شده‌اند. به اشتراک بگذارید