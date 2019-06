Afghanistan cricket team coach Phil Simmons raises his hand as he interacts with players and support staff standing in a huddle during a training session ahead of one-off test match against India in Bangalore, India, Wednesday, June 13, 2018. (AP Photo/Aijaz Rahi)

قرار است تیم ملی کریکت افغانستان در چهارمین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۱۹ میلادی، امروز شنبه، در برابر تیم افریقای جنوبی به میدان برود.

این بازی ساعت پنج عصر به وقت کابل، در کاریف پایتخت ولز آغاز خواهد شد.

تیم ملی کریکت کشور پیش از این در سه بازی نخست خود در برابر آسترالیا، سریلانکا و نیوزیلاند، تن به شکست داده است.

از سوی هم در دیگر دیدار این رقابت‌ها، تیم ملی کریکت آسترالیا، ساعت دو بعد از ظهر به وقت کابل، در لندن پایتخت انگلستان، به مصاف تیم سریلانکا خواهد رفت.

جام جهانی ۲۰۱۹ میلادی کریکت، با اشتراک ده تیم به شمول افغانستان، با میزبانی انگلستان و ویلز در حال برگزاری است. به اشتراک بگذارید