اشتراک کنندگان نشست امنیتی اوفای از مذاکرات صلح، حمایت کردند

حمد الله محب مشاور شورای امنیت ملی کشور روز گذشته در حاشیه نشست اوفای در شهر روسیه با مشاوران امنیت ملی کشورهای هند، روسیه، چین، پاکستان و ایران دیدار نموده و در مورد همکاری های منطقه یی و مذاکرت صلح بحث نمودند.

مشاوران امنیت ملی کشور های یاد شده، حمایت شان را از روند صلح تحت رهبری و مالکیت افغان ها اعلام نموده و تأکید نمودند که افغان ها در گفتگو های صلح باید هم صدا شوند.

On the sideline of Ufa Security Summit, Afghan NSA @hmohib attended the six-party security meeting today. National Security Advisors & representatives from Afghanistan, India, Russia, China, Pakistan & Iran discussed the Afghan peace process & regional cooperation. pic.twitter.com/3Up77MrKMO

— ONSC Press (@NSCAfghan) June 18, 2019