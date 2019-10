A Turkish n armored vehicles patrol as they conduct a joint ground patrol with American forces in the so-called "safe zone" on the Syrian side of the border with Turkey, near the town of Tal Abyad, northeastern Syria, Friday, Oct.4, 2019. The patrols are part of a deal reached between Turkey and the United States to ease tensions between the allies over the presence of U.S.-backed Syrian Kurdish fighters in the area. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)

سازمان ملل متحد اعلام کرده که ممکن ترکیه، به دلیل وارد شدن تلفات به غیر نظامیان از سوی نیروهای این کشور در سوریه، به ارتکاب جرایم جنگی متهم شود.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید، اسنادی در دست دارد که چندین تن به شمول نیروهای کرد و خبرنگاران، به صورت عمدی و یا هم در پی حملات هوایی از سوی نیروهای ترکیه کشته شده‌اند.

این دفتر، از انقره خواسته که تحقیقات بی‌طرف، شفاف و مستقل را برای شناسایی و پیگرد قانونی عاملان این کشتارها آغاز کند.

از سوی هم در گزارش سازمان ملل متحد آمده که ۱۸ غیرنظامی در ترکیه، در پی پرتاب راکت از سوی جنگجویان کرد کشته شده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، قرار است مایک پنس، معاون رئیس جمهور و مایک پومپئو، وزیر امور خارجه امریکا به ترکیه سفر نموده و این کشور را برای توقف حملات و اعلام آتش‌بس در شمال سوریه، تشویق کنند.

اما رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اخیرا اعلام آتش‌بس در سوریه را رد کرد. به اشتراک بگذارید